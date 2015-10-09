Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 15:30
 

Названы шесть претендентов на "Золотой мяч"-2025: вручение уже скоро

  Комментарии

Поделиться
Названы шесть претендентов на "Золотой мяч"-2025: вручение уже скоро ©instagram.com/ballondorofficial

Сцена для вручения "Золотого мяча"-2025 уже готова, и скоро мир узнает имя нового обладателя главного индивидуального приза, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сцена для вручения "Золотого мяча"-2025 уже готова, и скоро мир узнает имя нового обладателя главного индивидуального приза, передают Vesti.kz.

Из 30 официальных номинантов сайт Tribuna.com перечислил шесть явных фаворитов, чьи достижения и статистика делают их главными претендентами на награду:

  • Усман Дембеле ("Пари Сен-Жермен")
  • Ламин Ямаль ("Барселона")
  • Рафинья ("Барселона")
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль")
  • Килиан Мбаппе ("Реал")
  • Витинья ("Пари Сен-Жермен")

    • Однако эксперты и фанаты считают, что награду отдадут либо Дембеле, либо Ямалю. В прошлом сезоне Усман выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов, а Ламин - Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

    Гала-вечер пройдет в понедельник, 22 сентября, в парижском театре "Шатле".

    В прошлом году "Золотой мяч" получил полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

    Озвучено имя бесспорного фаворита на "Золотой мяч"-2025

    Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
    23 сентября 22:00   •   не начат
    Атлетик
    Атлетик
    (Бильбао)
    - : -
    Жирона
    Жирона
    (Жирона)
    Кто победит в основное время?
    Атлетик
    Ничья
    Жирона
    Проголосовало 7 человек

    Реклама

    Живи спортом!