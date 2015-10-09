Названы шесть претендентов на "Золотой мяч"-2025: вручение уже скоро

Сцена для вручения "Золотого мяча"-2025 уже готова, и скоро мир узнает имя нового обладателя главного индивидуального приза, передают Vesti.kz.
Из 30 официальных номинантов сайт Tribuna.com перечислил шесть явных фаворитов, чьи достижения и статистика делают их главными претендентами на награду:
Однако эксперты и фанаты считают, что награду отдадут либо Дембеле, либо Ямалю. В прошлом сезоне Усман выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов, а Ламин - Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
Гала-вечер пройдет в понедельник, 22 сентября, в парижском театре "Шатле".
В прошлом году "Золотой мяч" получил полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.
