Лидер Лиги чемпионов забил три гола, но не ушел от поражения

В четвертом туре Бундеслиги сезона-2025/26 "Унион" в гостях вырвал победу у франкфуртского "Айнтрахта" - 4:3. Матч прошёл на "Франкфурт Арене", сообщают Vesti.kz.

Счёт был открыт уже на девятой минуте - Ильяс Анса вывел берлинцев вперёд. На 32-й минуте Оливер Бёрк удвоил преимущество гостей, но в концовке тайма Джан Узун сократил отставание.

После перерыва Бёрк сначала оформил дубль (53), а затем и хет-трик (56). Хозяева сумели вернуться в игру: Узун забил второй мяч (80), а Жонатан Буркардт реализовал пенальти на 87-й минуте, однако спасти матч "Айнтрахт" не успел.

Теперь обе команды имеют по шесть очков: "Айнтрахт" располагается на шестой позиции, а "Унион" - на десятой. В следующем туре "орлы" 27 сентября сыграют в гостях с менхенгладбахской "Боруссией", а "железные" 28 сентября дома примут "Гамбург".

Отметим, что "Айтрахт" по итогам первого тура лидирует на общем этапе Лиги чемпионов. Немцы разгромно обыграли "Галатсарай" со счетом 5:1.

Добавим, что в этой стадии турнира представлен "Кайрат". Алматинцы дебютировали в Лиге чемпионов с разгромного поражения от португальского "Спортинга".