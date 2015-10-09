Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 16:47
 

Обладатель "Золотого мяча" решил отомстить сопернику "Кайрата"

  Комментарии

Поделиться
Обладатель "Золотого мяча" решил отомстить сопернику "Кайрата" ©instagram.com/ballondorofficial

Хавбек "Манчестер Сити" Родри поделился ожиданиями от предстоящего поединка Премьер-лиги против "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Хавбек "Манчестер Сити" Родри поделился ожиданиями от предстоящего поединка Премьер-лиги против "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

Испанец признался, что команда намерена взять реванш за февральское поражение, когда "канониры" унизили "горожан" со счётом 5:1.

"Теперь мы должны отомстить "Арсеналу". Мы тогда оказались в невыгодном положении, и они этим воспользовались. И да, мы хотим почувствовать, что мы уже не та команда, которой были в феврале. Постараемся обыграть их на их стадионе", - сказал Родри Sky Sports

Начало матча "Арсенал" - "Манчестер Сити" запланировано на 20:30 по времени Астаны.

Отметим, что Родри является действующим обладателем "Золотого мяча".

Напомним, что "Арсенал" сыграет с алматинским "Кайратом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч восьмого тура пройдет 28 января 2026 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 5 5 0 0 11-5 15
2 Тоттенхэм Хотспур 5 3 1 1 10-3 10
3 Арсенал 4 3 0 1 9-1 9
4 Кристал Пэлас 5 2 3 0 6-2 9
5 Борнмут 4 3 0 1 6-5 9
6 Челси 5 2 2 1 10-5 8
7 Фулхэм 5 2 2 1 6-5 8
8 Сандерленд 4 2 1 1 5-3 7
9 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
10 Манчестер Юнайтед 5 2 1 2 6-8 7
11 Лидс Юнайтед 5 2 1 2 4-7 7
12 Манчестер Сити 4 2 0 2 8-4 6
13 Ньюкасл Юнайтед 4 1 2 1 3-3 5
14 Брайтон энд Хов Альбион 5 1 2 2 6-8 5
15 Ноттингем Форест 5 1 2 2 5-9 5
16 Бернли 5 1 1 3 5-8 4
17 Брентфорд 5 1 1 3 6-10 4
18 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
19 Астон Вилла 4 0 2 2 0-4 2
20 Вулверхэмптон Уондерерс 5 0 0 5 3-12 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 322 человек

Реклама

Живи спортом!