Симеоне решил переманить зимой в "Атлетико" таланта "Барселоны"

Молодой полузащитник "Барселоны" Марк Касадо стал одним из самых востребованных игроков Европы. С рыночной стоимостью 30 миллионов евро он привлек интерес нескольких топ-клубов, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, мадридский "Атлетико" готов попытаться подписать игрока уже зимой. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне уверен, что Касадо идеально впишется в стиль команды и серьёзно рассматривает вариант сделки в январе.

Касадо не спешит покидать "Барселону"

Сам футболист не намерен торопиться с уходом. В прошлом сезоне Касадо уже доказал, что может играть значимую роль в первой команде. Он мечтает построить долгую карьеру в клубе, в котором воспитывался, и летом отклонил предложения, которые гарантировали бы больше игрового времени.

Жёсткая конкуренция в центре поля

Сейчас конкуренция в центре поля "Барселоны" крайне высокая: Педри и Френки де Йонг показывают отличные результаты, Гави вернулся после травмы, а Марк Берналь восстановился после года отсутствия. В начале сезона Касадо получил второстепенную роль, хотя в прошлом сезоне уже заслужил доверие тренеров.

Симеоне видит в этом возможность для убеждения футболиста. "Атлетико" ищет игрока с выносливостью, интенсивностью и готовностью к самоотдаче, и считает, что Касадо идеально подходит на эту роль. Проблема в том, что убедить "Барселону" расстаться с воспитанником с таким потенциалом будет непросто.

Январь станет ключевым для будущего игрока

До января распределение игрового времени, предоставляемое Ханси Фликом, будет решающим. Если немецкий тренер продолжит доверять Касадо как игроку для ротации, у футболиста будет больше причин остаться. Но при снижении роли внешние предложения могут усилиться.

На данный момент Касадо настроен продолжать свое развитие в "Барселоне". Тем не менее, "Атлетико" внимательно следит за ситуацией и может сделать официальное предложение зимой. Январь станет важной точкой в карьере 22-летнего полузащитника.

Ранее в "Барселоне" назвали победителя "Золотого мяча", также в стане "сине-гранатовых" появилась новая проблема для главного тренера Ханси Флика. Кроме того был назван звёздный форвард вместо Роберта Левандовски в каталонском клубе.

