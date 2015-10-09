В "Барселоне" появилась новая проблема для Флика

Раздевалка "Барселоны" переживает непростые времена после матча Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Звёздный новичок клуба Маркус Рэшфорд оформил дубль в игре против "Ньюкасла" (2:1) и стал главным героем встречи. Однако, по информации Don Balon, вместо всеобщего восторга его успех вызвал ревность и напряжение в команде, особенно у полузащитника Дани Ольмо.

Ольмо воспринял яркое выступление англичанина как угрозу своей роли в схеме главного тренера Ханси Флика. Игрок практически перестал общаться с Рэшфордом и демонстрирует недовольство как на поле, так и за его пределами.

Некоторые партнёры пытаются сгладить ситуацию, понимая важность командной атмосферы. Однако тренерскому штабу придётся внимательно управлять этим конфликтом, чтобы разногласия между игроками не повлияли на "Барсу" в ходе нового сезона.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, 1 октября, "Ньюкасл" сыграет на выезде против "Юниона", а "Барселона" примет на своём поле "Пари Сен-Жермен".