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Испания
13 июля 14:52
 

"Реал" решил сменить тренера перед стартом сезона

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"Реал" решил сменить тренера перед стартом сезона Жозе Моуринью. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Реал" проведёт перестановки в тренерском штабе перед началом нового сезона. Клуб сменит тренера вратарей, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" проведёт перестановки в тренерском штабе перед началом нового сезона. Клуб сменит тренера вратарей, передают Vesti.kz.

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Моуринью привёл своего специалиста

Как сообщает Marca, свой пост покинет Луис Льопис, а его место займет португалец Нуну Сантуш, который ранее долгие годы работал вместе с новым главным тренером "сливочных" Жозе Моуринью. По информации источника, именно Моуринью стал инициатором приглашения своего проверенного специалиста.

Льопис не покинет клуб

При этом Луис Льопис не расстанется с "Реалом". Руководство клуба намерено сохранить специалиста в структуре, однако его новая должность пока не определена. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Проверенный помощник Моуринью

Нуну Сантуш уже не первый год входит в тренерский штаб Жозе Моуринью. В разных клубах он отвечал за подготовку голкиперов и теперь вновь будет работать бок о бок с португальским специалистом, но уже в мадридском "Реале".

Легендарный тренер покинет пост

Луис Льопис впервые вошел в тренерский штаб основной команды "Реала" в 2015 году и работал там до 2018-го. Затем он перебрался в "Реал Сосьедад", где также занимал должность тренера вратарей.

В 2021 году специалист вернулся в мадридский клуб. За время его второй работы в "Реале" команда неоднократно выигрывала чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а Льопис отвечал за подготовку голкиперов на протяжении этого успешного периода.

Моуринью определился с капитаном "Реала" на новый сезон

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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