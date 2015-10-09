"Реал" решил сменить тренера перед стартом сезона

Мадридский "Реал" проведёт перестановки в тренерском штабе перед началом нового сезона. Клуб сменит тренера вратарей, передают Vesti.kz.

Моуринью привёл своего специалиста

Как сообщает Marca, свой пост покинет Луис Льопис, а его место займет португалец Нуну Сантуш, который ранее долгие годы работал вместе с новым главным тренером "сливочных" Жозе Моуринью. По информации источника, именно Моуринью стал инициатором приглашения своего проверенного специалиста.

Льопис не покинет клуб

При этом Луис Льопис не расстанется с "Реалом". Руководство клуба намерено сохранить специалиста в структуре, однако его новая должность пока не определена. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Проверенный помощник Моуринью

Нуну Сантуш уже не первый год входит в тренерский штаб Жозе Моуринью. В разных клубах он отвечал за подготовку голкиперов и теперь вновь будет работать бок о бок с португальским специалистом, но уже в мадридском "Реале".

Легендарный тренер покинет пост

Луис Льопис впервые вошел в тренерский штаб основной команды "Реала" в 2015 году и работал там до 2018-го. Затем он перебрался в "Реал Сосьедад", где также занимал должность тренера вратарей.

В 2021 году специалист вернулся в мадридский клуб. За время его второй работы в "Реале" команда неоднократно выигрывала чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а Льопис отвечал за подготовку голкиперов на протяжении этого успешного периода.

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