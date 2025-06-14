"Реал" подписал контракт со скандальной звездой. Детали сделки

Мадридский "Реал" подписал новый контракт с испанским защитником Раулем Асенсио - соглашение рассчитано до июня 2031 года, передают Vesti.kz.

Информация о долгосрочном соглашении, которая впервые появилась в марте, получила подтверждение. Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, в новом договоре предусмотрена астрономическая сумма отступных - один миллиард евро.





Кто такой Рауль Асенсио?

Рауль Асенсио стал одним из главных открытий прошедшего сезона. 22-летний игрок неожиданно получил шанс проявить себя из-за кадрового кризиса в обороне "сливочных", вызванного многочисленными травмами. Он провел 53 матча во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Несмотря на скромные статистические показатели, Асенсио впечатлил тренерский штаб своим универсализмом и зрелой игрой.

Игрок не раз был замечен в скандалах

Однако не только спортивные заслуги сделали молодого испанца фигурой общественного внимания. В феврале сообщалось, что Асенсио отказался продлевать контракт с "Реалом", будучи недовольным как предлагаемыми условиями, так и ролью в команде. Тогда казалось, что стороны на грани разрыва, и игрок может покинуть клуб в статусе свободного агента.

Кроме того, на имидже футболиста отразился и громкий скандал за пределами поля. По ходу сезона стало известно, что Раулю может грозить до четырех лет лишения свободы по делу о распространении интимного видео с участием несовершеннолетней.

Несмотря на все это, "Реал" решил сделать ставку на своего воспитанника и сохранить его в клубе на долгосрочной основе.

Ранее стали известны неожиданные подробности будущего хорватского полузащитника "королевского клуба" Луки Модрича.

Добавим также, что легенда "Реала" назвал финалистов клубного чемпионата мира.

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