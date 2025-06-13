Сюрприз? Легенда "Реала" назвал финалистов клубного чемпионата мира

Экс-полузащитник мадридского "Реала" Гути прокомментировал грядущий клубный чемпионат мира, который стартует в США, сообщают Vesti.kz.

Один из самых ярких воспитанников "сливочных" выразил свое мнение о турнире, где сильнейшие команды планеты сойдутся в борьбе за глобальное господство на клубном уровне.

"Что я думаю по "Реалу"? Сезон команды всегда оценивается по выступлению в чемпионате и Лиге чемпионов. Клубный чемпионат мира будет прекрасен, потому что это первый турнир такого формата. Все захотят выиграть трофей. Я вижу в финале "Реал" и ПСЖ. После назначения Алонсо многие футболисты "сливочных" захотят проявить себя", - передает слова Гути газета Marca.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне "Реал" завершил кампанию без единого трофея, тогда как ПСЖ выиграл четыре титула - Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции и стал победителем Лиги чемпионов.

Добавим, что на КЧМ-2025 сыграют 32 клуба. Турнир пройдет в США и начнется 15 июня, а завершится 14 июля.