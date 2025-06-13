Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 13:19
 

Сюрприз? Легенда "Реала" назвал финалистов клубного чемпионата мира

  Комментарии

Поделиться
Сюрприз? Легенда "Реала" назвал финалистов клубного чемпионата мира ©instagram.com/fifaclubworldcup/

Экс-полузащитник мадридского "Реала" Гути прокомментировал грядущий клубный чемпионат мира, который стартует в США, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Экс-полузащитник мадридского "Реала" Гути прокомментировал грядущий клубный чемпионат мира, который стартует в США, сообщают Vesti.kz.

Один из самых ярких воспитанников "сливочных" выразил свое мнение о турнире, где сильнейшие команды планеты сойдутся в борьбе за глобальное господство на клубном уровне.

"Что я думаю по "Реалу"? Сезон команды всегда оценивается по выступлению в чемпионате и Лиге чемпионов. Клубный чемпионат мира будет прекрасен, потому что это первый турнир такого формата. Все захотят выиграть трофей.

Я вижу в финале "Реал" и ПСЖ. После назначения Алонсо многие футболисты "сливочных" захотят проявить себя", - передает слова Гути газета Marca.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне "Реал" завершил кампанию без единого трофея, тогда как ПСЖ выиграл четыре титула - Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции и стал победителем Лиги чемпионов.

Добавим, что на КЧМ-2025 сыграют 32 клуба. Турнир пройдет в США и начнется 15 июня, а завершится 14 июля.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
16 июня 03:00   •   не начат
Палмейрас
Палмейрас
(Сан-Паулу)
- : -
Порту
Порту
(Порто)
Кто победит в основное время?
Палмейрас
Ничья
Порту
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!