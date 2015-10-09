Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Реал" подготовился к увольнению Хаби Алонсо и выбрал нового тренера

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо в скором времени может покинуть свой пост. Однако мадридский клуб не будет искать замену со стороны, сообщают Vesti.kz.

По информации AS, в случае увольнения Алонсо его возможным преемником может стать спортивный директор "Реала" Сантьяго Солари.

Отмечается, что в последние дни несколько агентов пытались предложить своих кандидатов руководству "сливочных", однако получили чёткий сигнал: "Реал" не ведёт активных поисков тренера за пределами клуба.

Напротив, внутренние источники подчёркивают, что в случае необходимости смены наставника решение, скорее всего, будет принято из числа своих и Солари - главный кандидат. Руководство "Реала" рассматривает 49-летнего Солари, поскольку у него уже есть опыт работы с основной командой в кризисных условиях (в период с октября 2018 года по март 2019 года).


Напомним, Хаби Алонсо возглавляет "Реал" с лета 2025 года. В последних десяти матчах "сливочные" потерпели три поражения и столько же раз сыграл вничью, одержав четыре победы в рамках всех турниров.

По итогам 17 туров нынешнего сезона Ла Лиги "Реал" занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками, отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре балла.

