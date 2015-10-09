"Реал" отказался от форварда за 180 миллионов и выбрал другую звезду

Руководство мадридского "Реала" во главе с президентом команды Флорентином Пересом приняли решение по трансферу норвежского форварда английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

Перес сделал выбор в пользу Винисиуса

По информации DefensaCentral, Перес рассматривает продление соглашения с бразильским вингером Винисиусом Жуниором как абсолютный приоритет. Руководство клуба уверено: именно сохранение бразильца — ключ к спортивной стабильности команды.

Контракт Винисиуса действует до 2027 года, и в "Реале" хотят избежать риска, что игрок может покинуть клуб как свободный агент. В ближайшие месяцы мадридцы планируют активизировать переговоры.

Холанд — только если возникнут проблемы

Несмотря на многочисленные слухи о потенциальном переходе Эрлинга Холанда в каталонскую "Барселону", в Мадриде сохраняют уверенность: если норвежец когда-либо решит уйти из "Манчестер Сити", то его предпочтение — "Реал".

Однако такой трансфер рассматривается только в одном сценарии — если ситуация с продлением Винисиуса осложнится и договориться с бразильцем не удастся.

Переход в "Барселону" не вызывает опасений

Перес не намерен делать попытку подписать Холанда уже этим летом. В "королевском клубе" убеждены, что речь о реальной угрозе перехода норвежца в стан "сине-гранатовых" не идёт, независимо от исхода президентских выборов в каталонском клубе.

Отметим, что Холанд оценивается в 180 миллионов евро, в то время как трансферная стоимость Винисиуса составляет 170 миллионов евро.

