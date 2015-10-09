Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Реал" отказался от форварда за 180 миллионов и выбрал другую звезду

Руководство мадридского "Реала" во главе с президентом команды Флорентином Пересом приняли решение по трансферу норвежского форварда английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

Перес сделал выбор в пользу Винисиуса

По информации DefensaCentral, Перес рассматривает продление соглашения с бразильским вингером Винисиусом Жуниором как абсолютный приоритет. Руководство клуба уверено: именно сохранение бразильца — ключ к спортивной стабильности команды.

Контракт Винисиуса действует до 2027 года, и в "Реале" хотят избежать риска, что игрок может покинуть клуб как свободный агент. В ближайшие месяцы мадридцы планируют активизировать переговоры.

Холанд — только если возникнут проблемы

Несмотря на многочисленные слухи о потенциальном переходе Эрлинга Холанда в каталонскую "Барселону", в Мадриде сохраняют уверенность: если норвежец когда-либо решит уйти из "Манчестер Сити", то его предпочтение — "Реал".

Однако такой трансфер рассматривается только в одном сценарии — если ситуация с продлением Винисиуса осложнится и договориться с бразильцем не удастся.

Переход в "Барселону" не вызывает опасений

Перес не намерен делать попытку подписать Холанда уже этим летом. В "королевском клубе" убеждены, что речь о реальной угрозе перехода норвежца в стан "сине-гранатовых" не идёт, независимо от исхода президентских выборов в каталонском клубе.

Отметим, что Холанд оценивается в 180 миллионов евро, в то время как трансферная стоимость Винисиуса составляет 170 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

