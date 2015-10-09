В Италии оценили итоги жеребьевки "стыков" на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился прогнозами и ожиданиями перед матчем плей-офф против сборной Северной Ирландии за право выхода на чемпионат мира — 2026, сообщают Vesti.kz.

"Северная Ирландия? Физически сильная команда, они никогда не сдаются. Нам придётся бороться, я говорю об этом уже три месяца. Мы знали, что нам придётся проходить через плей-офф. Это путь, который нам нужно улучшать, но мы смотрим в будущее с уверенностью", — заявил специалист.

В полуфинале итальянцы примут Северную Ирландию 26 марта, точное место проведения матча будет объявлено дополнительно.

В случае победы "скуадры адзурры" финальный поединок 31 марта пройдёт на выезде против победителя встречи Уэльса и Боснии и Герцеговины.