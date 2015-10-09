Ламин Ямаль признан лучшим в Ла Лиге: известны подробности

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль был удостоен приза лучшему игроку минувшего сезона Ла Лиги. 18-летний футболист получил награду имени Альфредо ди Стефано от Marca и сразу поделился своими впечатлениями, сообщают Vesti.kz.
"Все индивидуальные награды – показатель того, что у команды был хороший сезон. Для меня это радость и гордость. Очень приятно, особенно учитывая мой возраст. Я буду работать и бороться изо всех сил, чтобы продолжать добиваться успехов в дальнейшем", – заявил игрок в интервью.
Ambición no le falta 😄. Lamine admite que no piensa en ganar un Balón de Oro… sino varios. Confía plenamente en su potencial y lo demuestra cada vez que habla y juega ⚽️🚀. pic.twitter.com/TKbMtqd1bI— MARCA (@marca) November 20, 2025
В сезоне 2024/25 Ямаль отметился девятью голами и 13 результативными передачами в 35 матчах за "сине-гранатовых". "Барселона" стала чемпионом Ла Лиги, опередив мадридский "Реал" на четыре очка.
