Испания
Ламин Ямаль признан лучшим в Ла Лиге: известны подробности

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль был удостоен приза лучшему игроку минувшего сезона Ла Лиги. 18-летний футболист получил награду имени Альфредо ди Стефано от Marca и сразу поделился своими впечатлениями, сообщают Vesti.kz.

"Все индивидуальные награды – показатель того, что у команды был хороший сезон. Для меня это радость и гордость. Очень приятно, особенно учитывая мой возраст. Я буду работать и бороться изо всех сил, чтобы продолжать добиваться успехов в дальнейшем", – заявил игрок в интервью.

В сезоне 2024/25 Ямаль отметился девятью голами и 13 результативными передачами в 35 матчах за "сине-гранатовых". "Барселона" стала чемпионом Ла Лиги, опередив мадридский "Реал" на четыре очка.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 ноября 20:15   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Жирона
Жирона
(Жирона)
Кто победит в основное время?
Бетис
Ничья
Жирона
Проголосовало 2 человек

Живи спортом!