Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес договорился о подписании двух центральных защитников к следующему сезону - Ибраима Конате и Хакобо Рамона, передают Vesti.kz.

Перес оформил трансфер по просьбе Мбаппе

Ранее сообщалось, что на переходе Ибраима Конате настаивал нападающий "сливочных" Килиан Мбаппе. Форвард хорошо знаком с защитником по выступлениям за сборную Франции и убеждал руководство клуба усилить оборону именно его кандидатурой. Ожидается, что Конате окажется в испанском гранде летом 2026 года в статусе свободного агента, так как он не собирается продлевать контракт с "Ливерпулем".

"Реал" планирует вернуть бывшего футболиста в клуб

Что касается Хакобо Рамона, то "Реал" этим летом продал его в "Комо", но сохранил право обратного выкупа. С учётом успешных выступлений игрока в Италии, мадридцы готовы вернуть его в команду и сделать частью оборонительной линии будущего.

Перес пойдёт на жертвы ради новых трансферов

В 2026 году у "королевского клуба" завершаются контракты с Давидом Алабой и Антонио Рюдигером. Уже известно, что австриец покинет клуб. Немец, в свою очередь, также близок к уходу: с приходом на пост главного тренера Хаби Алонсо он потерял место в основе и постепенно теряет значимость.



Добавим также, что легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд утверждает, что французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе остаётся лучшим игроком в мире.

