Перес принял решение по назначению Гвардиолы в "Реал"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес продолжает поиск кандидатов на пост главного тренера команды после увольнения баскского специалиста Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Легендарные тренеры не возглавят "Реал"

По информации Tesaaworld, глава "королевского клуба" исключил варианты с приглашением Хосепа Гвардиолы и Луиса Энрике на пост главного тренера команды.

Как сообщает источник, ключевым фактором стало отношение обоих специалистов к мадридскому клубу. В "Реале" считают, что ни Гвардиола, ни Энрике не демонстрировали лояльности к клубу в последние годы, а их публичная позиция и высказывания нередко носили враждебный характер. В этой связи Перес расценивает саму идею переговоров с ними как практически невозможную.

Дополнительным препятствием является и текущая занятость тренеров: Гвардиола продолжает работу в английском "Манчестер Сити", а Энрике возглавляет французский "Пари Сен-Жермен", что также делает их потенциальный приход в Мадрид малореалистичным.

"Сине-гранатовое" прошлое

Помимо прочего, оба специалиста тесно связаны с "Барселоной" - историческим соперником "сливочных". Хосеп Гвардиола является легендой каталонского клуба — как в качестве игрока, так и тренера, с которым он добился выдающихся успехов.

Луис Энрике также оставил яркий след в истории "сине-гранатовых", однако его путь был более противоречивым: во время игровой карьеры он выступал за "Реал" Мадрид, но затем совершил скандальный переход в "Барселону", где впоследствии стал капитаном команды.

Ситуация в "Реале"

Напомним, 12 января мадридский гранд официально объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера. Его место занял наставник второй команды "королевского клуба" Альваро Арбелоа.

При этом будущее Арбелоа в роли главного тренера первой команды остаётся неопределённым — пока неясно, продолжит ли он работу после окончания текущего сезона.

