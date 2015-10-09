Новый тренер "Реала" Арбелоа принял решение по Мбаппе и Винисиусу

Мадридский "Реал" назвал состав на матч 20-го тура Ла Лиги против "Леванте", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новый главный тренер "сливочных" Альваро Арбелоа включил в стартовый состав всех звезд клуба, в том числе и Килиана Мбаппе с Винисиусом Жуниором.

Состав "Реала":

Куртуа, Каррерас, Хёйсен, Асенсио, Вальверде (к), Тчуамени, Камавинга, Гонсало, Беллингем, Мбаппе, Винисиус.

Отметим, что для Арбелоа это будет дебют в Ла Лиге в качестве рулевого "сливочных". В первом матче в рамках Кубка Испании "Реал" под его руководством уступил "Альбасете" (3:2).

Напомним, Арбелоа сменил на этом посту Хаби Алонсо, об уходе которого было объявлено 12 января.

"Реал", набрав 45 очков, занимает второе место в Ла Лиге, уступая лидирующей "Барселоне" четыре балла. У "Леванте" 14 баллов и предпоследняя, 19 строчка в турнирной таблице.

