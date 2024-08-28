Новый тренер "Барселоны" уделал Гвардиолу

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик начал свою работу в "Барселоне" с трех побед подряд. В третьем туре Ла Лиги каталонцы обыграли "Райо Вальекано" (2:1), передают Vesti.kz.

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По информации журналиста Педро Мартина, ранее "сине-гранатовые" три победы на старте чемпионата одерживали при Йохане Кройффе, Карлесе Решаке, Тито Виланове и Луисе Энрике.

При этом Флик стартовал с командой лучше, чем один из самых успешных тренеров "сине-гранатовых" Хосеп Гвардиола, начинавший свою работу с двух поражений при одной победе.

Флик возглавил "Барселону" этим летом, подписав контракт до 30 июня 2026 года. На посту главного тренера он сменил воспитанника клуба Хави Эрнандеса, лишившегося своей должности после высказываний о нестабильной финансовой ситуации в команде.

"Барселона", набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице, "Райо Вальекано" с четырьмя баллами находится на восьмой позиции.

31 августа "Барселона" на своем поле сыграет с "Вальядолидом", а "Райо Вальекано" в гостях встретится с "Эспаньолом".