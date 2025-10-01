"Новый Месси" отказался играть за "Барселону" и выбрал новый клуб

Лондонский "Челси" опередил каталонскую "Барселону" в борьбе за одного из главных талантов современного футбола — бразильца Эстевана Виллиана, передают Vesti.kz.

Теперь в будущем, как отмечает Don Balon, юный нападающий будет считаться прямым конкурентом вингера "сине-гранатовых" Ламина Ямаля за "Золотой мяч".

Бразильский Месси покоряет европейский футбол

18-летний игрок, получивший в Бразилии прозвище "Мессиньо", в первых же матчах за "синих" стал настоящей сенсацией. Несмотря на нестабильные результаты команды, Эстеван выделяется зрелищной игрой и обводкой, а в Англии уже называют его одним из главных открытий сезона.

18-летний талант отказался от "Барселоны"

По данным источника, каталонцы имели принципиальную договорённость с самим игроком, однако высокие финансовые требования "Палмейраса" и непростое положение "Барсы" позволили лондонцам оформить трансфер.

В Англии уверены, что в паре с Коулом Палмером Эстеван способен в будущем претендовать на "Золотой мяч" и составить конкуренцию лидеру "Барселоны" Ламину Ямалу.

Отметим, что бразилец совершил полноценный трансфер из "Палмейраса" летом текущего года. Теперь, как выяснилось, игрок выбирал новый клуб между двумя грандами - "Барселоной" и "Челси", сделав выбор в пользу "Туманного Альбиона".

