Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал разгромную победу каталонского клуба над мадридским "Реалом" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Мадриде и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

"Какая прекрасная победа", – написал Месси в комментариях к посту официального аккаунта "Барселоны" в инстаграме о победе над "Реалом".

После 11 матчей "Барселона" набрала 30 очков и лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" идет вторым с отставанием в шесть баллов.

Месси является воспитанником "Барселоны", в составе которой он выступал с 2004 по 2021 год. Затем два сезона аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене". С лета 2023 года он выступает за американский "Интер Майами".

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