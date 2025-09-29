Испания
Матч "Барселоны" может обернуться увольнением тренера

©ФК "Реал Сосьедад"

Руководство "Реал Сосьедада" всерьёз рассматривает возможность расставания с главным тренером Серхио Франсиско после поражения от "Барселоны" (1:2) в матче 7-го тура Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Руководство осталось недовольно игрой

Встреча на стадионе "Монжуик" началась удачно для гостей — "Сосьедад" открыл счёт. Однако каталонцы перехватили инициативу и оформили камбэк - 2:1. По информации испанской газеты Don Balon, руководителей баскского клуба возмутил чрезмерно оборонительный стиль игры команды в первой половине, когда футболисты практически не покидали свою половину поля и ограничивались редкими контратаками.

 Несоответствие философии клуба

Даже несмотря на то, что во втором тайме команда Франсиско заиграла смелее, ущерб был нанесён. В "Реал Сосьедаде" считают, что такой футбол не соответствует традициям клуба и требованиям, которые предъявляются на "Аноэте".

Будущее тренера под угрозой

По данным источника, терпение руководства близко к пределу, и уже в ближайшее время специалист может быть отправлен в отставку.

Стоит отметить, что текущий сезон является для Серхио Франсиско дебютным в качестве главного тренера основной команды. До этого он работал в структуре "Сосьедада", возглавляя резервные и молодёжные составы клуба.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
8 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
15 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
16 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
17 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
18 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
19 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
20 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3

