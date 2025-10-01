Испания
Сегодня 19:22

Лидер "Реала" решил уйти из клуба после игры с "Кайратом"? Игрок сделал заявление

Игроки "Реал Мадрид" перед матчем с "Кайратом". ©Vesti.kz/Улан Кенжегалиев

Звезда сборной Уругвая и вице-капитан мадридского "Реала" Федерико Вальверде выступил с официальным заявлением о своём будущем, передают Vesti.kz.

Накануне главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо не включил полузащитника в основной состав на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата". Это вызвало ряд спекуляций в испанских СМИ - якобы Вальверде устал от решений нового наставника и решил покинуть клуб.

Хавбек не стал долго отмалчиваться и сделал официальное заявление:

— "Я прочитал несколько статей, подрывающих мою репутацию. Я знаю, что у меня были плохие игры, я это осознаю. Я не скрываюсь и встречаю критику лицом к лицу. Мне действительно грустно. Люди могут говорить обо мне что угодно, но ни при каких обстоятельствах не должны говорить, что я отказываюсь играть", — цитирует слова Вальверде иснайдер Фабрицио Романо.

— "Я отдал этому клубу всё, и даже больше, играл с переломами, травмами, и никогда не жаловался и не просил перерыва. У меня хорошие отношения с тренером, что позволяет мне чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы сказать ему, какую позицию на поле я предпочитаю, но я всегда, всегда давал понять, что готов играть где угодно, в любой поездке и в любой игре.

Я отдал этому клубу свое сердце и душу, и буду продолжать это делать, даже если иногда этого недостаточно или я играю не так, как хотелось бы. Клянусь своей гордостью, что никогда не сдамся и буду бороться до конца, играя там, где я нужен", — добавил уругваец.

Отметим, что Вальверде является воспитанником "королевского клуба". В 2016 году он перешёл из "Пеньяроля" в молодёжку "Реала", а через несколько лет попал в основной состав, где стал одним из ключевых футболистов.

В текущем сезоне игрок принял участие в восьми матчах и отличился тремя результативными передачами.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
8 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14 Реал Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
15 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
16 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
17 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
18 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
19 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
20 Жирона 7 0 3 4 3-16 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →