Конфликт в "Реале" напомнил историю разрыва Месси с тренером "Барселоны"

В "Реале" наблюдается напряжённость между главным тренером Хаби Алонсо и бразильским нападающим Винисиусом Жуниором. Сравнения с прошлым конфликтом Луиса Энрике и Лионеля Месси в "Барселоне" не случайны: в обоих случаях сталкиваются два сильных лидерства, разные взгляды на игру и атмосфера в раздевалке постепенно ухудшается, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

История Луиса Энрике и Месси

Луис Энрике и Месси сотрудничали особенно активно в сезонах-2014/15 и 2015/16, когда команда добилась исторического требла (Ла Лига, Кубок Испании и Лига чемпионов). Несмотря на спортивные успехи, их личные отношения стали прохладными — на первой тренировке после январских каникул 2015 года произошёл словесный конфликт между ними, связанный с разногласиями по подходу к тактике и лидерству в команде. Этот эпизод стал переломным моментом: хотя команда продолжала выигрывать титулы, прямое общение между Энрике и Месси практически прекратилось.

 Алонсо и Винисиус: повторение сценария

Конфликт в "Реале" обострился в эль-класико, когда Алонсо заменил Винисиуса на 80-й минуте при счёте 2:1. С тех пор отношения между ними стали прохладными: агрессия, напряжённые взгляды и многое другое. Винисиус привык быть центральной фигурой проекта, как при Карло Анчелотти, тогда как Алонсо распределяет полномочия более строго и сбалансированно.

История показывает, что даже спортивные успехи не всегда могут снять внутренние конфликты. В "Реале" противостояние между тренером и игроком остаётся открытым, и клуб следит за развитием ситуации.

Ранее Хаби Алонсо объяснил, почему матч "Реала" обернулся сенсацией в Ла Лиге, а мадридский клуб не смог подписать знакомого Мбаппе и выбрал других игроков.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 14 11 1 2 39-16 34
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 14 8 5 1 25-11 29
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
10 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
11 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Реал Овьедо 14 2 4 8 7-20 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

