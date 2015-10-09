Хаби Алонсо согласился на уход лидера из "Реала" за 80 миллионов

В Англии разворачивается активная борьба за звёздного вингера "Реала" - Родриго Гоэса. Игрок, на которого Хаби Алонсо не рассчитывает с самого начала сезона, вызывает серьёзный интерес "Тоттенхэма" и "Арсенала". При этом сам Родриго предпочёл бы перейти в стан канониров, а не в "Тоттенхэм", передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Родриго потерял место в основе "Реала"

Бразилец, ранее твёрдый игрок стартового состава, теперь находится в ротации и часто остаётся вне заявки, что вызвало его недовольство. За первые месяцы сезона Родриго не забил ни одного гола, а несоответствие его стиля игре по системе Алонсо усугубило ситуацию.

"Тоттенхэм" готов крупно заплатить

"Тоттенхэм" готов предложить 60 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов. Тренер "Реала" одобрил сделку, считая продажу выгодной, ведь игрок, который получает мало игрового времени, сейчас не доволен своим положением в клубе.

Предпочтение - "Арсенал"

Несмотря на интерес "Тоттенхэма", Родриго предпочёл бы перейти в "Арсенал". Этот клуб уже интересовался бразильцем прошлым летом, когда казалось, что он покинет "Сантьяго Бернабеу". Сделку могут вновь попытаться реализовать в 2026 году.

Родриго защищает цвета "Реала" с 2019 года, когда перешёл из "Сантоса" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей и отдал две голевые передачи.

Ранее стало известно о крупной трансферной сделке "Реала" с двумя клубами, подробности - по ссылке.