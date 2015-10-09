Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Вчера 11:30
 

Хаби Алонсо согласился на уход лидера из "Реала" за 80 миллионов

Хаби Алонсо согласился на уход лидера из "Реала" за 80 миллионов Хаби Алонсо. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

В Англии разворачивается активная борьба за звёздного вингера "Реала" - Родриго Гоэса. Игрок, на которого Хаби Алонсо не рассчитывает с самого начала сезона, вызывает серьёзный интерес "Тоттенхэма" и "Арсенала". При этом сам Родриго предпочёл бы перейти в стан канониров, а не в "Тоттенхэм", передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Родриго потерял место в основе "Реала"

Бразилец, ранее твёрдый игрок стартового состава, теперь находится в ротации и часто остаётся вне заявки, что вызвало его недовольство. За первые месяцы сезона Родриго не забил ни одного гола, а несоответствие его стиля игре по системе Алонсо усугубило ситуацию.

"Тоттенхэм" готов крупно заплатить

"Тоттенхэм" готов предложить 60 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов. Тренер "Реала" одобрил сделку, считая продажу выгодной, ведь игрок, который получает мало игрового времени, сейчас не доволен своим положением в клубе.


Предпочтение - "Арсенал"

Несмотря на интерес "Тоттенхэма", Родриго предпочёл бы перейти в "Арсенал". Этот клуб уже интересовался бразильцем прошлым летом, когда казалось, что он покинет "Сантьяго Бернабеу". Сделку могут вновь попытаться реализовать в 2026 году.

Родриго защищает цвета "Реала" с 2019 года, когда перешёл из "Сантоса" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей и отдал две голевые передачи.

Ранее стало известно о крупной трансферной сделке "Реала" с двумя клубами, подробности - по ссылке.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2 Манчестер Сити 11 7 1 3 23-8 22
3 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5 Тоттенхэм Хотспур 11 5 3 3 19-10 18
6 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7 Манчестер Юнайтед 11 5 3 3 19-18 18
8 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
9 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
10 Кристал Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11 Брайтон энд Хов Альбион 11 4 4 3 17-15 16
12 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
13 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14 Ньюкасл Юнайтед 11 3 3 5 11-14 12
15 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16 Лидс Юнайтед 11 3 2 6 10-20 11
17 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 3 1 7 13-23 10
19 Ноттингем Форест 11 2 3 6 10-20 9
20 Вулверхэмптон Уондерерс 11 0 2 9 7-25 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

