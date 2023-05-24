Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави отреагировал на решение Федерации футбола Испании отменить красную карточку, полученную нападающим "Реала" Винисиусом Жуниором, сообщают Vesti.kz. Бразилец был удален в скандальном матче с "Валенсией".

"Акты расизма и оскорблений должны подвергаться наказанию, но удаление не имеет к этому никакого отношения. Со стороны Винисиуса было действие, которое произошло на поле", - приводит слова Хави COPE.

Напомним, во время матча 35-го тура чемпионата Испании Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Также бразилец принял прямое участие в потасовке с футболистами "Валенсии" в компенсированное ко второму тайму время и был удален. Эта прямая красная карточка стало первой в карьере форварда.

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Позже Комитет по спортивным соревнованиям федерации рассмотрел инцидент и отменил красную карточку Винисиуса. Кроме того, ассистент главного судьи, который представил неполный повтор, получил пожизненную дисквалификацию.