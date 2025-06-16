"Барселона" выставила на трансфер звезду за миллиард евро

С приходом Ханс-Дитера Флика в "Барселону" меняется все - и Рональд Араухо, недавно считавшийся опорой защиты, оказался первым в очереди на выход из каталонского клуба, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, несмотря на прошлые заслуги, уругваец постепенно теряет позиции.

При Флике конкуренция в защите усилилась: Пау Кубарси, Андреас Кристенсен, Иньиго Мартинес и даже вернувшийся Эрик Гарсия претендуют на место в старте. И если раньше Араухо казался неприкасаемым, то теперь он - просто "один из".

Контракт у него действует до 2031 года, но, как признают в клубе, финансовая ситуация диктует свои правила: ни один актив не является запретным, если он может принести деньги.

В июле цена упадет в 15 раз

Ситуация усугубляется тем, что в июле резко снижается сумма отступных за Араухо - с фантастического миллиарда до вполне подъемных 65 миллионов евро.

Это делает его целью номер один для многих европейских грандов.

Особенно настойчивой считается "Ювентус", который уже пытался подписать защитника в январе. Не остаются в стороне и топ-клубы английской премьер-лиги.

Почему "Барса" готова продать Араухо

Для "Барселоны", балансирующей между реструктуризацией состава и борьбой с дефицитом бюджета, это шанс, от которого сложно отказаться.

Потенциальная продажа может стать не просто выгодной сделкой, а стратегическим шагом: деньги можно будет вложить в усиление других позиций или даже частично закрыть долговые обязательства.



Араухо по-прежнему силен и востребован. Но в новой команде Флика ставка делается на другие качества и другие имена. Если все пойдет по плану, именно он может стать первым громким трансфером "на выход" этим летом - с тяжелым сердцем для фанатов, но с холодным расчетом в офисе клуба.

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Стоит отметить, что Араухо перешел в систему "Барселоны" в августе 2018 года из уругвайского клуба "Бостон Ривер", начав с выступлений за "Барселону Б". В основной состав он стал подтягиваться с 2019 года, а с сезона-2020/21 уверенно закрепился в первой команде.

С тех пор успел стать чемпионом Испании (2022/23), выиграть Кубок Испании (2020/21) и Суперкубок страны (2022/23), а также заслужить репутацию одного из самых надежных защитников "Барсы" и капитанскую повязку в сборной Уругвая.

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Напомним, что "Барселона" попыталась заявиться на клубный чемпионат мира-2025 и ФИФА оперативно отреагировала и вынесла вердикт.