"Барселона" оформила трансфер из клуба-сенсации

"Барселона" объявила о выкупе прав у "Жироны" на 22-летнего нападающего Пау Виктора, передают Vesti.kz.

Предыдущий сезон он провел в аренде во второй команде "Барселоны", а этим летом каталонский клуб выкупил его за 2,7 миллиона евро и подписала с ним контракт до 2029 года.

Пау Виктор провел отличную предсезонку с основным составом, возглавив список бомбардиров с тремя голами. За первую команду он дебютировал в матче первого тура Ла Лиги против "Валенсии" (2:1).

"Жирона" - главная сенсация прошлого сезона Ла Лиги, команда заняла третье место в таблице и отобралась в еврокубки.

Во втором туре, 24 августа, "Барселона" на своем поле примет "Атлетик" из Бильбао.

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