Испания
5 января 14:17

"Барселона" может подписать звезду из АПЛ

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У футбольного клуба "Барселона" может появиться прекрасная возможность усилить свою линию нападения игроком мирового класса. Контракт звезды "Тоттенхэма" Сона Хын Мина истекает в июне 2025 года, и хотя "шпоры" пытаются продлить его, южнокорейский нападающий всерьез рассматривает возможность перехода в каталонский клуб, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Забив за свою карьеру более 100 голов в английской премьер-лиге и имея за плечами опыт выступлений в еврокубках, Сон стал желанным игроком на рынке.

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В этом сезоне на счету нападающего пять голов и шесть голевых передач в 16 матчах - цифры хоть и не впечатляющие, но отражающие его способность оказывать непосредственное влияние на атакующую игру своей команды. Кроме того, его универсальность - может играть как на левом фланге, так и на позиции центрального нападающего - делает его идеальным вариантом для "сине-гранатовых", которые хотят усилить свою атаку игроком гарантированного качества.

"Барселона" нуждается в усилении атаки, но сложное финансовое положение клуба ограничивает его шаги на рынке. По этой причине возможность подписания Сона без уплаты трансферной стоимости - это шанс, который руководство "блауграны" не может проигнорировать.

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"Тоттенхэм", в свою очередь, сделает все возможное, чтобы избежать ухода Сона Хын Мина. Английский клуб уже работает над предложением о продлении контракта, которое включает в себя повышение зарплаты и долгосрочное сотрудничество. Однако игрок, похоже, рассматривает новые варианты на данном этапе своей карьеры, где он мог бы искать новые спортивные вызовы, прежде чем отдать последние годы на высшем уровне.

С другой стороны, отношения Сона со спортивным проектом "Тоттенхэма" также будут иметь ключевое значение. Если команда не сможет обеспечить себе место в еврокубках в следующем сезоне, уход южнокорейца может стать неизбежным.

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У "Барселоны" появилась уникальная возможность заполучить одного из самых опытных игроков на европейской арене без особых трансферных затрат. Теперь все будет зависеть от того, удастся ли клубу убедить Сона в том, что столица Каталонии - идеальное место для последнего большого этапа его карьеры.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 19 11 4 4 26-19 37
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 19 4 4 11 31-42 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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