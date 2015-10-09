"Атлетико" начал переговоры по продаже Альвареса за 150 миллионов

Мадридский "Атлетико" приступил к переговорам с каталонской "Барселоной" по трансферу нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

По данным The Touchline, руководство "матрасников" изменило свою позицию после настойчивого желания самого футболиста сменить клуб.

"Барселоне" выставили жесткие условия

Сообщается, что мадридский клуб готов обсуждать сделку только при соблюдении двух ключевых требований. Первое — единовременная выплата 150 миллионов евро. Второе — отсутствие в соглашении обмена игроками.

Таким образом, "Атлетико" рассчитывает получить полную сумму сразу и не рассматривает варианты с включением футболистов "Барселоны" в сделку.

"Атлетико" передумал

Ещё недавно отношения между клубами были напряженными. Руководство "Атлетико" обвиняло "Барселону" в незаконных переговорах с Альваресом без согласия мадридской стороны.

Однако во время чемпионата мира-2026, находясь в расположении сборной Аргентины, сам форвард открыто заявил о желании покинуть "Атлетико". После этого давление со стороны игрока вынудило руководство клуба начать переговорный процесс.

Один из лидеров "матрасников"

В сезоне-2025/26 Альварес был одним из ключевых футболистов атакующей линии мадридского клуба. Во всех турнирах аргентинец провел 52 матча, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Нападающий выступает за "Атлетико" с лета 2024 года, когда перешел из "Манчестер Сити" за 75 миллионов евро. Теперь мадридцы рассчитывают получить за одного из своих лидеров вдвое большую сумму — 150 миллионов евро.

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