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ЧМ-2026
Сегодня 14:17
 

Ямалю готовят нового партнёра: он новичок "Ливерпуля"

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Ямалю готовят нового партнёра: он новичок "Ливерпуля" Ламин Ямаль. ©Depositphotos/canno73

Сборная Испании столкнулась с серьёзными проблемами на флангах атаки перед матчем на выбывание против Австрии. В игре с Уругваем травмы получили сразу два вингера - Нико Уильямс и Йереми Пино, что практически исключает их участие в ближайших встречах, передают Vesti.kz.

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Сборная Испании столкнулась с серьёзными проблемами на флангах атаки перед матчем на выбывание против Австрии. В игре с Уругваем травмы получили сразу два вингера - Нико Уильямс и Йереми Пино, что практически исключает их участие в ближайших встречах, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, единственным полностью доступным чистым крайним нападающим остался Ламин Ямаль. Чтобы сбалансировать атаку и разгрузить лидера "Барселоны", главному тренеру Луису де ла Фуэнте придётся пойти на риск.

Главные детали ситуации:

• Ставка на новичка "Ливерпуля": единственной естественной альтернативой на левый фланг является Виктор Муньос.

• Дефицит игровой практики: Муньос завершает восстановление после мышечной травмы, тренировался индивидуально и ещё не провёл на турнире ни одной минуты.

• План Б: если медицинский штаб не разрешит Муньосу выйти в старте, его позицию может занять Алекс Баэна из мадридского "Атлетико".

Решение по составу будет принято по результатам финальных фитнес-тестов прямо перед матчем.

Матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу Испания - Австрия пройдёт в ночь на 3 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Ист-Рутерфорд   •   1/16 финала, мужчины
1 июля 02:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Швеция
Швеция
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Швеция
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