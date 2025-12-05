Ямалю готовят нового партнёра: он новичок "Ливерпуля"

Сборная Испании столкнулась с серьёзными проблемами на флангах атаки перед матчем на выбывание против Австрии. В игре с Уругваем травмы получили сразу два вингера - Нико Уильямс и Йереми Пино, что практически исключает их участие в ближайших встречах, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, единственным полностью доступным чистым крайним нападающим остался Ламин Ямаль. Чтобы сбалансировать атаку и разгрузить лидера "Барселоны", главному тренеру Луису де ла Фуэнте придётся пойти на риск.

Главные детали ситуации:

• Ставка на новичка "Ливерпуля": единственной естественной альтернативой на левый фланг является Виктор Муньос.

• Дефицит игровой практики: Муньос завершает восстановление после мышечной травмы, тренировался индивидуально и ещё не провёл на турнире ни одной минуты.

• План Б: если медицинский штаб не разрешит Муньосу выйти в старте, его позицию может занять Алекс Баэна из мадридского "Атлетико".

Решение по составу будет принято по результатам финальных фитнес-тестов прямо перед матчем.

Матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу Испания - Австрия пройдёт в ночь на 3 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны.

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