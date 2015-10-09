Английский футбольный клуб "Ливерпуль" определился с главной трансферной целью на лето, передают Vesti.kz.

"Ливерпуль" хочет звезду ПСЖ

По информации инсайдера Бена Джейкобса, речь идёт о крайнем нападающем "Пари Сен-Жермена" Брэдли Барколя.

Парижский клуб долгое время не рассматривал вариант продажи 23-летнего француза, однако, как отмечает источник, ситуация может измениться. Причинами называют как работу ПСЖ на трансферном рынке, так и затянувшиеся переговоры по новому контракту с самим игроком.

Запасные варианты

В сферу интересов "Ливерпуля" на позицию флангового нападающего также входят 19-летний немецкий талант Саид Эль-Мала из "Кёльна" и Матиас Фернандес-Пардо, выступающий за "Лилль". Впрочем, эти варианты пока рассматриваются как запасные.

Ранее сообщалось, что "РБ Лейпциг" отклонил предложение "Ливерпуля" в 100 миллионов евро по трансферу Яна Диоманда. Сам ивуариец склоняется к переходу в ПСЖ, что может открыть дверь к уходу Барколя.

Статистика Барколя в ПСЖ

В минувшем сезоне Барколя принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Его контракт парижским клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Барколя выступает за парижан с 2023-го. В составе ПСЖ он выиграл 12 трофеев, в том числе трижды стал чемпионом Франции и два раза выиграл Лигу чемпионов.

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