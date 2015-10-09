"Ливерпуль" предложил 100 миллионов за 19-летнего таланта и получил ответ

Английский "Ливерпуль" предпринял попытку купить нападающего немецкого "РБ Лейпциг" и сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманде, передают Vesti.kz.

Впечатляющая сумма

По информации Фабрицио Романо, мерсисайдцы предложили 100 миллионов евро за 19-летнего футболиста, однако получили отказ.

Немецкий клуб рассчитывает выручить за игрока около 120 миллионов и по-прежнему надеется сохранить его в составе.

"Лейпциг" набивает цену

Интерес к Диоманде проявляют также французский "Пари Сен-Жермен" и ряд других европейских клубов.

Руководство "РБ Лейпциг" рассчитывает на возникновение конкуренции между претендентами, что может ещё больше увеличить стоимость трансфера. На ценник игрока также влияют его выступления на чемпионате мира-2026.

Запасной вариант

В качестве альтернативы Диоманде "Ливерпуль" рассматривает Брадли Барколя из ПСЖ.

Также среди рассматриваемых кандидатов – Янкуба Минте из "Брайтона", Саид Эль Мала из "Кельна" и Матиас Фернандес Пардо из "Лилля".

Форвард за 100 миллионов согласился вернуться в "Ливерпуль"

В минувшем сезоне Диоманд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт игрока с "РБ Лейпциг" рассчитан до лета 2030 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро.

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