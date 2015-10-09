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Англия
Вчера 11:11
 

Форвард за 100 миллионов согласился вернуться в "Ливерпуль"

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Форвард за 100 миллионов согласился вернуться в "Ливерпуль" Футболисты "Ливерпуля". Фото: ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Уругвайский форвард Дарвин Нуньес, выступающий за саудовский "Аль-Хиляль", принял решение вернуться в английский "Ливерпуль", передают Vesti.kz.

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Уругвайский форвард Дарвин Нуньес, выступающий за саудовский "Аль-Хиляль", принял решение вернуться в английский "Ливерпуль", передают Vesti.kz.

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О трансфере 26-летнего нападающего в стан мерсисайдцев сообщил журналист Мартин Чаркеро со ссылкой на Minuto 1. Сам Нуньес попросил не афишировать детали сделки до окончания выступления сборной Уругвая на чемпионате мира-2026, чтобы не отвлекаться от игр.

Проблемы в Саудовской Аравии

Карьера Нуньеса на Ближнем Востоке сложилась не лучшим образом. В феврале он был исключен из заявки "Аль-Хиляля" на матчи чемпионата Саудовской Аравии. Одной из причин стала возросшая конкуренция в линии атаки после прихода Карима Бензема.

По информации СМИ, Нуньес и "Аль-Хиляль" уже достигли предварительного соглашения о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию, что позволит футболисту покинуть саудовский клуб в статусе свободного агента.

Летом прошлого года "Аль-Хиляль" выкупил Нуньеса у "Ливерпуля" за 53 миллиона евро. В сезоне-2025/2026 уругваец провёл за саудовский клуб 24 матча, отметившись девятью голами и пятью результативными передачами.

Этап в "Ливерпуле"

Нуньес уже защищал цвета "Ливерпуля" с 2022 по 2025 год, после чего перешёл в "Аль-Хиляль". Однако уже через год форвард решил вернуться в Англию.

За время своего первого пришествия на "Энфилд" форвард провёл 143 матча, забил 40 голов и помог "красным" выиграть английскую премьер-лигу, а также Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

Почему "Ливерпуль" хочет вернуть Нуньеса

В 2022 году "Ливерпуль" купил Нуньеса у "Бенфика" за 100 миллионов евро с учётом бонусов, что сделало уругвайца самым дорогим игроком в истории клуба.

По информации источника, теперь "Ливерпуль" готов предложить за Нуньеса около 20 миллионов евро — именно так портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста. Мерсисайдцы рассчитывают, что возвращение уругвайца усилит атакующую линию, которая в последнее время испытывала проблемы из-за травм и нестабильности.

При этом сам футболист уже дал принципиальное согласие на переезд. Окончательное оформление сделки, вероятно, состоится после завершения чемпионата мира-2026.

На мундиале-2026 сборная Уругвая выступает в группе H вместе с командами Испании, Кабо-Верде и Саудовской Аравии.


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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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