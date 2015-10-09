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Испания
Вчера 14:44
 

"Реал" объявил о контракте с двукратным победителем ЛЧ: ему 33 года

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"Реал" объявил о контракте с двукратным победителем ЛЧ: ему 33 года ©

Мадридский "Реал" официально сообщил о продлении соглашения с центральным защитником сборной Германии Антонио Рюдигером, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" официально сообщил о продлении соглашения с центральным защитником сборной Германии Антонио Рюдигером, передают Vesti.kz.

Новый контракт до 2027 года

Стороны договорились о пролонгации контракта, который теперь рассчитан до лета 2027 года. Таким образом, немецкий защитник продолжит выступать за "сливочных" ещё как минимум два сезона.

Рюдигер остаётся важной частью обороны "Реала"

33-летний футболист защищает цвета мадридского клуба с лета 2022 года. За это время он стал одним из ключевых игроков линии обороны и регулярно получает игровую практику.

В минувшем сезоне Рюдигер принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Карьера и достижения

До перехода в "Реал" защитник выступал за ряд европейских клубов, включая "Штутгарт", "Рому" и лондонский "Челси". Именно в составе английского клуба он впервые выиграл Лигу чемпионов, а позже добавил этот трофей уже в футболке "сливочных".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 9 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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