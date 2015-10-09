"Реал" объявил о контракте с двукратным победителем ЛЧ: ему 33 года ©

Мадридский "Реал" официально сообщил о продлении соглашения с центральным защитником сборной Германии Антонио Рюдигером, передают Vesti.kz.

Новый контракт до 2027 года

Стороны договорились о пролонгации контракта, который теперь рассчитан до лета 2027 года. Таким образом, немецкий защитник продолжит выступать за "сливочных" ещё как минимум два сезона.

Рюдигер остаётся важной частью обороны "Реала"

33-летний футболист защищает цвета мадридского клуба с лета 2022 года. За это время он стал одним из ключевых игроков линии обороны и регулярно получает игровую практику.

В минувшем сезоне Рюдигер принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Карьера и достижения

До перехода в "Реал" защитник выступал за ряд европейских клубов, включая "Штутгарт", "Рому" и лондонский "Челси". Именно в составе английского клуба он впервые выиграл Лигу чемпионов, а позже добавил этот трофей уже в футболке "сливочных".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 9 миллионов евро.

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