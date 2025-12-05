Вингер "Лейпцига" и сборной Кот-д’Ивуара Ян Диоманде определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры, сообщают Vesti.kz.

По информации RMC Sport, 19-летний футболист, который ярко проявил на чемпионате мира-2026, намерен перейти в "Пари Сен-Жермен", предпочтя его "Ливерпулю" и другим европейским командам.

Капитан сборной Узбекистана поспорит с Месси и Мбаппе за лучший гол ЧМ-2026

Контракт с ПСЖ

Отмечается, что между Диоманде и парижским клубом уже достигнуто принципиальное соглашение. После завершения чемпионата мира стороны должны подписать пятилетний контракт. До этого времени ПСЖ предстоит договориться с "Лейпцигом" о сумме трансфера.

Немцы оценивают своего футболиста примерно в 130 миллионов евро, однако в Париже считают такую сумму завышенной и рассчитывают достичь компромисса.

Статистика футболиста

В минувшем сезоне 19-летний Диоманде провел за "РБ Лейпциг" 36 матчей, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2030 года.

На чемпионате мира-2026 ивуариец стал одним из главных открытий турнира, он помог своей сборной впервые в истории выйти в плей-офф турнира.

Диоманде - первый футболист XXI века, который в своих трех дебютных матчах на чемпионатах мира совершил более 10 успешных обводок и создал более 10 голевых моментов.

Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026

Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф ЧМ-2026 со второго места группы Е, уступив лишь Германии по личным встречам. В трех матчах команда Диоманде набрала шесть очков. В стартовом матче ивуарийцы обыграли Эквадор (1:0), затем уступили немцам (1:2), а в заключительной игре победили Кюрасао (2:0).

В 1/16 финала Кот-д'Ивуар сыграет против Норвегии. Матч состоится 30 июня в 22:00 по казахстанскому времени.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!