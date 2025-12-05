Международная федерация футбола (ФИФА) открыла голосование за лучший гол группового этапа чемпионата мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За три тура группового этапа команды забили 215 мячей в 72 матчах, что стало рекордным показателем для этой стадии турнира. Из всего количества голов ФИФА отобрала 12, предложив выбрать лучший болельщикам.

Среди претендентов на победу оказался капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов. Его точный удар в матче заключительного тура группы K против ДР Конго (1:0) вошел в число самых эффектных голов турнира.

Также в список вошли: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Винисиус Жуниор (Бразилия), Джованни Рейна (США), Исмаэль Сайбари (Марокко), Феликс Нмеча (Германия), Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Кевин Пина (Кабо-Верде), Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина), Уилсон Исидор (Гаити) и Дайдзен Маэда (Япония).

The Group Stage gave us plenty of unforgettable goals. 🤩⚽ Now it's your turn - vote for your favourite!



🗳️ Voting is open for the next 48 hours.#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament | @Hyundai — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Первый этап голосования продлится 48 часов. После его завершения будет объявлен победитель среди голов группового этапа. В дальнейшем аналогичные голосования пройдут после матчей 1/32 финала, 1/16 финала, четвертьфиналов и полуфиналов, а итоговый лучший гол всего чемпионата мира определится уже после окончания турнира.

Проголосовать за лучший гол группового этапа ЧМ-2026 можно тут.

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