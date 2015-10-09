"Арсенал" принял решение по Артете перед новым сезоном АПЛ

Лондонский "Арсенал" принял решение по главному тренеру, испанскому специалисту Микелю Артете перед стартом нового сезона, передают Vesti.kz.

В клубе уверены в продлении контракта

По информации HandofArsenal, очередной раунд переговоров между сторонами состоится уже этим летом. В "Арсенале" не сомневаются, что соглашение будет достигнуто, несмотря на то что действующий контракт 44-летнего наставника рассчитан до середины следующего года.

Дополнительным подтверждением взаимного доверия считается активное участие Артеты в формировании состава на новый сезон. Испанец вовлечен в трансферную кампанию клуба и принимает ключевые решения по усилению команды.

Артета вернул "Арсенал" на вершину

Микель Артета возглавляет "Арсенал" с декабря 2019 года. За это время он сумел вернуть лондонский клуб в число сильнейших команд Европы.

Под руководством испанца "канониры" выиграли Кубок Англии в сезоне-2019/20, дважды завоевали Суперкубок Англии — в 2020 и 2023 годах, а в минувшем сезоне впервые с 2004 года стали чемпионами английской премьер-лиги (АПЛ).

Кроме того, "Арсенал" дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил французскому "Пари Сен-Жермен".

Подготовка к новому сезону

В лондонском клубе рассчитывают, что вопрос с новым контрактом Артеты будет решён до старта сезона-2026/27. Руководство считает испанского специалиста ключевой фигурой долгосрочного проекта и намерено продолжить сотрудничество с тренером, который вновь сделал "Арсенал" претендентом на главные трофеи в Англии и Европе.

"Атлетико" отказал "Барселоне" и продал Альвареса в другой клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!