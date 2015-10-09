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Англия
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"Арсенал" принял решение по Артете перед новым сезоном АПЛ

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"Арсенал" принял решение по Артете перед новым сезоном АПЛ Микель Артета. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Лондонский "Арсенал" принял решение по главному тренеру, испанскому специалисту Микелю Артете перед стартом нового сезона, передают Vesti.kz.

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Лондонский "Арсенал" принял решение по главному тренеру, испанскому специалисту Микелю Артете перед стартом нового сезона, передают Vesti.kz.

В клубе уверены в продлении контракта

По информации HandofArsenal, очередной раунд переговоров между сторонами состоится уже этим летом. В "Арсенале" не сомневаются, что соглашение будет достигнуто, несмотря на то что действующий контракт 44-летнего наставника рассчитан до середины следующего года.

Дополнительным подтверждением взаимного доверия считается активное участие Артеты в формировании состава на новый сезон. Испанец вовлечен в трансферную кампанию клуба и принимает ключевые решения по усилению команды.

Артета вернул "Арсенал" на вершину

Микель Артета возглавляет "Арсенал" с декабря 2019 года. За это время он сумел вернуть лондонский клуб в число сильнейших команд Европы.

Под руководством испанца "канониры" выиграли Кубок Англии в сезоне-2019/20, дважды завоевали Суперкубок Англии — в 2020 и 2023 годах, а в минувшем сезоне впервые с 2004 года стали чемпионами английской премьер-лиги (АПЛ).

Кроме того, "Арсенал" дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил французскому "Пари Сен-Жермен".

Подготовка к новому сезону

В лондонском клубе рассчитывают, что вопрос с новым контрактом Артеты будет решён до старта сезона-2026/27. Руководство считает испанского специалиста ключевой фигурой долгосрочного проекта и намерено продолжить сотрудничество с тренером, который вновь сделал "Арсенал" претендентом на главные трофеи в Англии и Европе.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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