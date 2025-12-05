Сборная Аргентины выбрала главного тренера после ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони близок к продлению контракта с национальной командой, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Диего Монроига, Ассоциация футбола Аргентины уже достигла с 48-летним специалистом устной договоренности о новом соглашении, которое будет рассчитано до 2031 года.

Контракт могут продлить до ЧМ-2030

Действующий контракт Скалони истекает в конце нынешнего года, однако руководство аргентинского футбола намерено сохранить тренера, под руководством которого команда добилась крупнейших успехов за последние годы.

Если стороны подпишут документы, Скалони продолжит работу со сборной Аргентины как минимум до чемпионата мира 2030 года и еще на один сезон после него.

Эпоха Скалони в сборной Аргентины

Скалони возглавил национальную команду в августе 2018 года и за это время превратил Аргентину в одну из сильнейших сборных мира.

Под его руководством команда:

выиграла чемпионат мира 2022 года;

дважды стала победителем Кубка Америки (2021 и 2024);

завоевала Финалиссиму в 2022 году;

установила впечатляющую серию из 36 матчей без поражений;

а сам специалист был признан лучшим тренером года по версии ФИФА (The Best FIFA Men's Coach).

Аргентина продолжает борьбу на ЧМ-2026

В настоящее время аргентинцы продолжают выступление на чемпионате мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

4 июля действующие чемпионы сыграют со сборной Кабо-Верде в матче 1/16 финала. Ожидается, что новое соглашение будет подписано после окончания мундиаля.

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