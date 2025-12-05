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ЧМ-2026
Сегодня 04:32
 

Мбаппе обошел Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026

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Мбаппе обошел Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026 Килиан Мбаппе на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/ thenews2.com©

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел в лидеры гонки лучших бомбардиров чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел в лидеры гонки лучших бомбардиров чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче заключительного третьего тура группового этапа 27-летний форвард отличился результативными действиями. Франция разгромила Норвегию со счетом 4:1. Мбаппе отдал два голевых ассисту Усману Дембеле, который в этой встрече оформил хет-трик. 

Таким образом, теперь на его счету шесть результативных действий на турнире - четыре гола и две передачи. По системе "гол+пас" Мбаппе обошел капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, в активе которого пять забитых мячей. 

Напомним, что Франция набрала в группе I девять максимальных очков в трех матчах и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места. Норвегия с шестью баллами - со второго.

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