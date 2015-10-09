Аршавин объяснил, почему "Барселона" сильнее "Реала" в Ла Лиге

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал главные причины, по которым "Барселона" выглядит сильнее "Реала" в текущем сезоне Ла Лиги, передают Vesti.kz.

О текущем уровне "Барселоны" и "Реала"

"Сейчас "Барса" напоминает себя прошлогоднего образца. Команда выглядит уверенно. Стала понятна структура игры. Ясно, за счёт чего они хотят забивать и побеждать. В этом плане они превосходят нынешний "Реал", где Хаби Алонсо пока не нащупал нити управления командой. Того футбола, что был у Алонсо в немецком "Байере", даже близко не видно. Голы забиваются за счёт индивидуального мастерства ведущих игроков. За счёт всего этого "Барселона" имеет преимущество над "Реалом", — заявил Аршавин в эфире в эфире "Матч ТВ".

После 18 туров "Барселона" возглавляет турнирную таблицу с 46 очками, "Реал" идёт вторым, отставая на четыре очка.

3 января "Барселона" примет "Эспаньол", а день спустя "Реал" сыграет дома с "Бетисом".

