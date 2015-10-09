Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 08:12
 

Аршавин объяснил, почему "Барселона" сильнее "Реала" в Ла Лиге

  Комментарии

Поделиться
Аршавин объяснил, почему "Барселона" сильнее "Реала" в Ла Лиге ©Depositphotos/alizadastudios

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал главные причины, по которым "Барселона" выглядит сильнее "Реала" в текущем сезоне Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал главные причины, по которым "Барселона" выглядит сильнее "Реала" в текущем сезоне Ла Лиги, передают Vesti.kz.

О текущем уровне "Барселоны" и "Реала"

"Сейчас "Барса" напоминает себя прошлогоднего образца. Команда выглядит уверенно. Стала понятна структура игры. Ясно, за счёт чего они хотят забивать и побеждать. В этом плане они превосходят нынешний "Реал", где Хаби Алонсо пока не нащупал нити управления командой. Того футбола, что был у Алонсо в немецком "Байере", даже близко не видно. Голы забиваются за счёт индивидуального мастерства ведущих игроков. За счёт всего этого "Барселона" имеет преимущество над "Реалом", — заявил Аршавин в эфире в эфире "Матч ТВ".

После 18 туров "Барселона" возглавляет турнирную таблицу с 46 очками, "Реал" идёт вторым, отставая на четыре очка.

3 января "Барселона" примет "Эспаньол", а день спустя "Реал" сыграет дома с "Бетисом".

Ранее стало известно, на что готов пойти Левандовски ради "Барселоны", подробности - по ссылке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 01:00   •   закончен
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
1:2
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Атлетик

64%

Ничья

8%

Эспаньол

27%

Проголосовало 59 человек

Реклама

Живи спортом!