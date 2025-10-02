Испания
Алонсо изучил провал "Барсы" в матче с ПСЖ и готовит ответ на Эль-Класико

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо разрабатывает план, чтобы обыграть "Барселону" с помощью тактики, которая принесла успех ПСЖ, передают Vesti.kz.

"Барселона" продолжает рисковать, используя тактику высокого прессинга, при которой защитники пытаются поймать игроков соперника в офсайд. Однако эта стратегия начала вызывать проблемы у каталонцев, ведь тренеры команд-соперников начали использовать слабые места в их обороне.

Как пишет Defensa Central, примером того, как это работает, стал недавний матч ПСЖ с "Барселоной", когда Гонсалу Рамуш смог забить решающий гол, используя недочеты в расположении защитников.

Этот момент не остался незамеченным Хаби Алонсо и его штабом, которые решили применить аналогичный подход в предстоящем Эль-Класико.

Ожидается, что "Реал" воспользуется этим приёмом, чтобы создать проблемы для "Барселоны". Алонсо активно работает над внедрением новых тактических схем и использует видеоанализ, чтобы улучшить игровые навыки команды как в атаке, так и в обороне.

Напомним, что пресс-служба Ла Лиги объявила дату первого Эль-Класико сезона. Матч между "Реалом" и "Барселоной" состоится 26 октября на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
8 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14 Реал Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
15 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
16 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
17 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
18 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
19 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
20 Жирона 7 0 3 4 3-16 3

