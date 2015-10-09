Алонсо решил избавиться от игрока "Реала" после матча с "Кайратом"

Ситуация с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде в мадридском "Реале" становится всё более напряжённой, передают Vesti.kz.

Матч против "Кайрата" стал судьбоносным для звезды "Реала"?

Ранее главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо не включил хавбека в основной состав на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата" (5:0). Это сразу же породило волну слухов в испанских СМИ — утверждалось, что Вальверде якобы недоволен решениями нового наставника и может покинуть клуб.

Сам игрок не стал оставаться в стороне и оперативно опроверг это, заявив, что все обвинения ложны и он полностью предан мадридской команде.

Игрок "Реала" устроил скандал перед матчем в Алматы

Однако история получила продолжение. Как сообщает Don Balon, уругваец не вышел на разминку вместе с остальными запасными перед матчем "королевского клуба" в Алматы. Это неожиданное поведение уругвайца ещё больше обострило ситуацию и единственным выходом из неё, по данным источника, станет продажа самого Вальверде.

Алонсо готов продать лидера "Реала" в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" стал одним из главных претендентов на подписание полузащитника, если тот решит покинуть "Реал". Алонсо предупредил: если Федерико изменит отношение и прекратит недисциплинированное поведение, он будет играть. Если нет — как только поступит достойное предложение, полузащитник покинет клуб, так как тренер не потерпит нарушений в раздевалке "сливочных".