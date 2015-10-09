Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 07:10
 

Гол на 90-й минуте решил исход матча "Барселона" - ПСЖ

  Комментарии

Поделиться
Гол на 90-й минуте решил исход матча "Барселона" - ПСЖ ©x.com/PSG

ПСЖ в одном из самых ожидаемых матчей второго тура общего этапа Лиги чемпионов обыграл "Барселону", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

ПСЖ в одном из самых ожидаемых матчей второго тура общего этапа Лиги чемпионов обыграл "Барселону", сообщают Vesti.kz.

Матч прошел в Барселоне на стадионе "Олимпик Льюис Компанис" и завершился драматичной победой парижан со счётом 2:1.

Каталонцы начали встречу мощно: уже на 19-й минуте Ферран Торрес поразил ворота гостей. Но ПСЖ сумел ответить на 38-й минуте - Сенни Маюлу восстановил равновесие. Кульминация наступила в самой концовке: на 90-й минуте Гонсалу Рамуш забил победный мяч, лишив "Барсу" очков на своём поле.

В следующем туре 21 октября "Барселона" встретится с греческим "Олимпиакосом", а ПСЖ ждёт дуэль с немецким "Байером". Напомним, финал турнира пройдёт 30 мая 2026 года в Будапеште на "Пушкаш Арене".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 ПСЖ 2 2 0 0 6-1 6
4 Интер 2 2 0 0 5-0 6
5 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
6 Карабах 2 2 0 0 5-2 6
7 Боруссия-09 Д 2 1 1 0 8-5 4
8 Манчестер Сити 2 1 1 0 4-2 4
9 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
10 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
11 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
12 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
13 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
14 Спортинг Л 2 1 0 1 5-3 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Барселона 2 1 0 1 3-3 3
17 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
18 Челси 2 1 0 1 2-3 3
19 Наполи 2 1 0 1 2-3 3
20 Юнион Сент-Жилуаз 2 1 0 1 3-5 3
21 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
22 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
23 Ювентус 2 0 2 0 6-6 2
24 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
25 Байер 2 0 2 0 3-3 2
26 Вильярреал 2 0 1 1 2-3 1
27 Копенгаген 2 0 1 1 2-4 1
28 ПСВ Эйндховен 2 0 1 1 2-4 1
29 Олимпиакос 2 0 1 1 0-2 1
30 Монако ФК 2 0 1 1 3-6 1
31 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
32 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
33 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
34 Атлетик 2 0 0 2 1-6 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига конференций 2025/26   •   Словакия, Братислава   •   Общий этап, мужчины
3 октября 00:00   •   не начат
Слован Бр
Слован Бр
(Братислава)
- : -
Страсбур
Страсбур
(Страсбур)
Кто победит в основное время?
Слован Бр
Ничья
Страсбур
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!