Стали известны сроки возвращения Ербосынулы после срыва боя за звание претендента на чемпионский пояс

Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) планирует приступить к тренировкам и провести следующий поединок в конце лета. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к его команде.

В данный момент он находится в Казахстане и восстанавливается после перенесенной коронавирусной инфекции, из-за которой был вынужден отменить бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО).

Их поединок должен был состоятся 17 апреля в Карлсруэ (Германия). Однако за неделю до встречи казахстанец подхватил Covid-19. В свою очередь Шведенко и его тренер Эдди Крофт усомнились в этом, обвинив Ербосынулы во лжи. В ответ команда казахстанца предоставила официальный диагноз врачей.

Разрушенные мечты, поражения и главное возвращение. Как казахстанские профи-боксеры потеряли шансы всей своей жизни

Последний раз Ербосынулы дрался в декабре в Нур-Султане, когда нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!