Казахстанец нокаутировал небитого соперника в третьем раунде в бою за три титула

В главном событии вечера бокса в Нур-Султане Айдос Ербосынулы
(15-0, 10 КО) из Казахстана победил ганца Иссу Самира
(19-1, 16 КО) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой в рамках второго среднего веса (до 76,2 килограмма) был рассчитан на 12 раундов, но завершился в третьей 3-минутке.
29-летний Ербосынулы активно начал встречу, поддавливая соперника, работавшего преимущественно вторым номером. Если первые два раунда 31-летний ганец перенес стойко, то в третьем прилично напропускал, вследствие чего оказался в нокдауне и не смог продолжить поединок. Победа Айдоса техническим нокаутом.
Для Иссы это поражение стало первым в карьере, тогда как Ербосынулы продлил свою беспроигрышную серию.
Напомним, что в андеркарте Данила Семенов победил
ганца Абрахама Табула, Евгений Павлов оказался сильнее
филиппинца Алие Лауреля, Бекзад Нурдаулетов одолел
нигерийца Кабиру Товолави, а Бек Нурмаганбет взял верх
над ганцем Эммануэлем Дансо.
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