Казахстанец решением победил филиппинца на вечере бокса в Нур-Султане

21-летний казахстанский боксер Евгений Павлов, выступающий в полулегком весе (до 57,1 килограмма), победил 28-летнего Алие Лауреля из Филиппин, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой продлился все отведенные шесть раундов, по итогам которых судейским решением выиграл казахстанец. Для Павлова это был третий бой в профи, в предыдущих двух схватках он выиграл досрочно. Лаурель потерпел пятое поражение при 18 победах и одной ничьей.
Добавим, что другой казахстанский профи Данила Семенов победил ганца Абрахама Табула.
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