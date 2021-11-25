Стал известен полный кард вечера бокса Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира

Стал известен полный кард вечера бокса, который пройдет 18 декабря в Нур-Султане. В главном бою этого события будет биться олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его соперником за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе будет мексиканец Данте Хардон. Подробнее о сопернике здесь.

Билеты на бой Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира поступили в продажу

Всего в рамках вечера бокса в Нур-Султане, который пройдет во Дворце единоборств Jekpe Jek имени Жаксылыка Ушкемпирова, состоится 13 поединков. Так, в соглавном событии выступит казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко, а его соперником будет российский боксер Александр Устинов. Подробнее о нем можно узнать здесь.

Также в рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым и Искандером Харсаном. Даурен Елеусинов встретится с азербайджанским боксером Али Мамедовым, а еще одним участником вечера бокса станет Жанкош Тураров. Его соперник будет объявлен на днях.

Также 18 декабря в профи дебютирует Ангелина Лукас. Ее соперницей будет украинская боксерша Алена Гурьева.

В рамках этого вечера бокса выступят еще семь казахстанских боксеров: 28-летний Даулет Даукенов (9-2, 4КО) будет биться с 34-летним ганцем Анамой Доце (18-4, 17КО), 32-летний Айдар Шарибаев (8-1, 7КО) - с 25-летним россиянином Шохрухом Абдиевым (9-2-1, 3КО), 27-летний Николай Шваб (7-0, 3КО) - c 35-летним ганцем Натаниэлем Нукпе (13-8-1, 13КО), а Сапарбай Айдаров (5-0, 2 КО) - с 24-летним украинцем Всеволодом Слипченко (4-2, 1КО). А соперники Аската Жантурсынова (5-0, 4 КО), Айдара Амирзакова (0-1) и Акниета Алибая (дебют) определятся в ближайшее время.

Билеты на это событие уже доступны на сайте iticket.kz. За всеми новостями вечера бокса 18 декабря в Нур-Султане можно следить здесь.