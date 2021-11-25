Стала известна соперница Ангелины Лукас по дебютному бою в профи

Казахстанка Ангелина Лукас узнала соперницу по дебюту на профессиональном уровне в вечере бокса в Нур-Султане, где в главном событии Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) будет биться за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным BoxRec, 24-летняя Лукас встретится с 26-летней украинкой Аленой Гурьевой, которая на профи-ринге одержала одну победу при двух поражениях. Бой пройдет в рамках наилегчайшего веса и будет рассчитан на четыре раунда.

Вечер бокса состоится 18 декабря во Дворце единоборств Jekpe Jek имени Жаксылыка Ушкемпирова, а в прямом эфире его покажет телеканал "Хабар".

Напомним, что Елеусинов будет биться с "сумасшедшим" мексиканцем Данте Хардоном (34-7, 25 КО).

В соглавном событии выступит казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО), а его соперником будет российский боксер Александр Устинов.