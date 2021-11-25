Лукас отреагировала на контракт с первой соперницей в профи

24-летняя казахстанка Ангелина Лукас поделилась ожиданиями от дебютного боя на профессиональном уровне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее соперницей станет 26-летняя украинка Алена Гурьева, которая на профи-ринге одержала одну победу при двух поражениях. Бой наилегчайшего веса будет рассчитан на четыре раунда.

"Я усердно готовлюсь изо дня в день, чтобы порадовать вас красивым боксом 18 декабря на арене Jekpe-Jek в городе Нур-Султан в честь 30-летия независимости Казахстана!

В последние время я получила огромную поддержку со стороны своих подписчиков, обрела вокруг себя большую команду, с которой мы выходим на новый уровень!



Ура! Контракт с соперницей подписан! Сейчас мой директ разрывается, большое количество людей уже приобрели билеты на этот грандиозный вечер бокса!", - написала она в Instagram.

Напомним, что в главном событии вечера Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) будет биться за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе с "сумасшедшим" мексиканцем Данте Хардоном (34-7, 25 КО). А в соглавном бою сойдутся казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО) и россиянин Александр Устинов.