Появились новые подробности по скандальному делу Шуменова. Он находится в розыске

Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал новые подробности о деле казахстанского боксера Бейбута Шуменова, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

В июле прошлого года именитый боксер избил мужчину с ребенком на руках на фуд-корте одного из крупных ТРЦ Астаны, а затем был объявлен в международный розыск.

"Он находится в розыске. Поверьте мне, мы проводим все оперативно-розыскные мероприятия, чтобы его вернуть. Будем стараться вернуть его в ближайшем будущем", - заявил министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах мажилиса.

Ранее МВД сообщили, что по факту потасовки заведено дело по статье - "Хулиганство". Полицейских, причастных к делу Шуменова, освободили от занимаемых должностей.

Со своей стороны Шуменов прокомментировал случившееся. По его словам, его спровоцировали.

Какой срок грозит Шуменову за побег. Мнение юриста

Напомним, что Шуменов уже завершил спортивную карьеру. Последний бой он провел пять лет назад. На его счету 18 побед в профи, из них 12 нокаутом, и два поражения.