Появились новые подробности по скандальному делу Шуменова. Он находится в розыске

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Сегодня 22:35
©Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал новые подробности о деле казахстанского боксера Бейбута Шуменова, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

В июле прошлого года именитый боксер избил мужчину с ребенком на руках на фуд-корте одного из крупных ТРЦ Астаны, а затем был объявлен в международный розыск.

"Он находится в розыске. Поверьте мне, мы проводим все оперативно-розыскные мероприятия, чтобы его вернуть. Будем стараться вернуть его в ближайшем будущем", - заявил министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах мажилиса.

Ранее МВД сообщили, что по факту потасовки заведено дело по статье - "Хулиганство". Полицейских, причастных к делу Шуменова, освободили от занимаемых должностей.

Со своей стороны Шуменов прокомментировал случившееся. По его словам, его спровоцировали.

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Напомним, что Шуменов уже завершил спортивную карьеру. Последний бой он провел пять лет назад. На его счету 18 побед в профи, из них 12 нокаутом, и два поражения.

Метки:
Шуменов Бейбут Правосудие Бокс

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