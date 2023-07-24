Бейбут Шуменов объявлен в розыск. Боксер избил мужчину с ребенком

Бывший чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск, сообщают Vesti.kz. Ранее боксер устроил драку в ТРЦ Астаны.

Объявление о розыске Шуменова появилось на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина бьет посетителя, у которого на руках был маленький ребенок. Позже в МВД подтвердили, что нападавшим оказался Шуменов.

По факту потасовки заведено дело по статье - "Хулиганство". Кроме того, в отношении участкового инспектора, "списавшего" это дело, начата служебная проверка.

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Сам Шуменов прокомментировал случившееся. По его словам, его спровоцировали, а шумиха поднялась из-за неправильного ракурса на видео.

Напомним, инцидент произошел еще в середине июня в ТРЦ в Астане, но огласку получил только сейчас. Причем изначально, как сообщалось, участковый закрыл дело, но после того, как видео появилось в интернете, дело все-таки зарегистрировали.

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