В МВД сделали заявление по видео драки с Бейбутом Шуменовым

Заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев рассказал подробности драки в одном из торгово-развлекательных центров Астаны, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина бьет посетителя, которого на руках был маленький ребенок. Сообщалось, что нападавшим был экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов. Вице-министр МВД подтвердил эту информацию.

"Да, это был Шуменов. Возбуждено уголовное дело по хулиганству, сейчас занимаемся", - сказал Сунтаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

Собеседник добавил, в отношении участкового инспектора, "списавшего" это дело, начата служебная проверка.

"Проверка идет, он будет строго наказан, буквально на днях министр этот вопрос поднимал", - отметил Сунтаев.

Также замминистра спросили, является ли отягчающими обстоятельством тот факт, что нападавший является титулованным боксером-профессионалом.

"Он уже давно не занимается, давайте мы экспертизу дождемся, какая экспертиза будет", - ответил Кайрат Сунтаев

По словам Сунтаева, во время потасовки Шуменов был трезвым. Ребенок в результате инциндента не пострадал.

"Нет, ребенок не пострадал, но потерпевший настаивает на привлечении к уголовной ответственности", - добавил замминистра.

Напомним, инцидент произошел еще в середине июня в ТРЦ в Астане. Причем изначально, как сообщалось, участковый закрыл дело, но после того, как видео появилось в интернете, дело все-таки зарегистрировали.